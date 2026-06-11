Rajasthan Murder: 3 बच्चों के पिता ने की पत्नी की हत्या, सोते समय किया वार, मृतका की बहन बोली-राजी-खुशी सोए थे दोनों

मृतका की बहन ने बताया कि 'पति-पत्नी दोनों राजी-खुशी सोए थे उनके बीच किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हुआ था। जिसके बाद आज अलसुबह करीब 4 बजे के आसपास आरोपी युवक ने अचानक गंडासे से हमला करके पत्नी की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया।' घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही मृतका की बहन ने पुलिस को जानकारी दी। जिसके बाद सुल्तानपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया।