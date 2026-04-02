Rajasthan Crime: अवैध संबंध के शक में पत्नी की हत्या, फिर पति ने की खुदकुशी; मोबाइल स्टेटस देख परिजनों को चला पता

मंगलवार सुबह परिजनों को शेर सिंह के मोबाइल स्टेटस पर संदेह हुआ, जिसमें उसने कुछ लोगों पर आरोप लगाए थे। इसके बाद परिजन लोकेशन के आधार पर जयपुर रेलवे स्टेशन के पास स्थित धर्मशाला पहुंचे। कमरे का दरवाजा बंद मिलने पर पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद दरवाजा खुलवाकर अंदर दोनों के शव बरामद किए।