Rajasthan Health: राजस्थान के हर जिले में बनेंगे डिजिटल मॉडल अस्पताल, अब मरीजों का रिकॉर्ड होगा ऑनलाइन

Ayushman Bharat Digital Mission: जयपुर. राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) के तहत प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक-एक राजकीय और निजी अस्पताल को मॉडल फैसिलिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। इन अस्पतालों में आधुनिक डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली लागू की जाएगी, जिससे मरीजों के इलाज और स्वास्थ्य रिकॉर्ड का प्रबंधन पहले से अधिक आसान और पारदर्शी हो सकेगा।