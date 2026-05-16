Industrial Area: राजस्थान के इस शहर में 400 से अधिक औद्योगिक इकाइयों को मिलेगा लाभ

उल्लेखनीय है कि उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा हाल ही में राज्य में औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन को मजबूत करने के उद्देश्य से नई योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत नए सीईटीपी की स्थापना अथवा पुराने प्लांट के अपग्रेडेशन के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिकतम 75 करोड़ रुपये तक का अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य उद्योगों को पर्यावरण अनुकूल तकनीकों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना और प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में दीर्घकालिक समाधान विकसित करना है।