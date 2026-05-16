NEET Paper Leak : अब राजस्थान के BJP MLA के भतीजे का चयन चर्चा में, क्या है कोई ‘बिवाल ब्रदर्स’ कनेक्शन?

राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इस वायरल बधाई संदेश के स्क्रीनशॉट को साझा करते हुए भाजपा सरकार और उनके नेताओं पर सीधा हमला बोला है। डोटासरा ने अपने पोस्ट में लिखा, "मतलब 'बड़े लोग' इधर हैं.. तो BJP के 'माफिया' किधर हैं? 2025 NEET में 'चीट' से आरोपी दिनेश और मांगीलाल बिंवाल के केवल 5 बच्चों का ही चयन नहीं हुआ, बल्कि नीट 2025 में आरोपी के करीबी नेता और उसके क्षेत्र जमवारामगढ़ से BJP विधायक महेंद्र पाल जी के भतीजे का भी चौंकाने वाला चयन सामने आ चुका है।"