Road Safety: अब बिना हेलमेट और गलत पार्किंग पर नहीं मिलेगी राहत, जयपुर में बड़ा अभियान शुरू

जिला कलक्टर संदेश नायक ने कहा कि सड़क सुरक्षा से संबंधित सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन एवं रोड सेफ्टी प्रोटोकॉल की प्रभावी पालना सुनिश्चित करना सभी संबंधित विभागों की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए विभागीय समन्वय के साथ ठोस कार्ययोजना तैयार कर उसका गंभीरता से क्रियान्वयन किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आमजन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और यातायात व्यवस्था को सुरक्षित, सुगम एवं दुर्घटनारहित बनाने के लिए निरंतर प्रयास आवश्यक हैं।