Jaipur Traffic: इन्दुनी फाटक आरओबी और महल रोड यू-टर्न से यातायात होगा सुगम

उल्लेखनीय है कि डी-पार्क सर्किल लंबे समय से ट्रैफिक जाम की बड़ी समस्या बना हुआ था। सर्किल की संरचना के कारण 100 मीटर के दायरे में दोनों ओर तिराहे होने से यातायात बार-बार बाधित होता था। समस्या के समाधान के लिए जेडीए और ट्रैफिक पुलिस ने संयुक्त निरीक्षण कर यहां ट्रैफिक संचालन की नई व्यवस्था लागू की। इसके तहत तिराहों को बंद कर ट्रैफिक को सीधे और यू-टर्न के माध्यम से संचालित किया गया। परीक्षण सफल रहने के बाद अब इस व्यवस्था को स्थायी रूप दे दिया गया है, जिससे क्षेत्र में यातायात पहले की तुलना में अधिक सुचारू हो गया है।