Rajasthan Monsoon 2026: राजस्थान में मानसून को लेकर बड़ी खुशखबरी, इस दिन कर सकता है प्रवेश

मौसम विभाग ने पूर्वानुमान में मॉडल त्रुटि के 4 दिन कम और 4 दिन ज्यादा की संभावना भी बताई है। हालांकि, पिछले 21 साल में (2005-2025) के दौरान केरल में मानसून आगमन को लेकर आइएमडी के 2015 को छोड़कर सभी पूर्वानुमान सही साबित हुए हैं। अगर केरल तट पर मानसून 5 दिन पहले पहुंचता है तो साफ है कि राजस्थान में भी 5 दिन पहले यानी 20 जून से बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। पिछले 6 साल की बात करें तो सिर्फ एक बार ही साल 2022 में ऐसा रहा, जब राजस्थान में मानसून की समय से 5 दिन लेट एंट्री हुई थी।