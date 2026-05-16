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Rajasthan Monsoon 2026: राजस्थान में मानसून को लेकर बड़ी खुशखबरी, इस दिन कर सकता है प्रवेश

Rajasthan Monsoon:राजस्थान में मानसून की एंट्री को लेकर राहतभरी खबर सामने आ रही है। इस बार राजस्थान में मानसून तय समय से पहले दस्तक दे सकता है। वैसे तो राजस्थान में मानसून 25 जून के आसपास प्रवेश करता है, लेकिन इस बार मानसून के 5 दिन पहले पहुंचने की संभावना है।

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जयपुर

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Anil Prajapat

May 16, 2026

Rajasthan Monsoon

राजस्थान में मानसून को लेकर बड़ा अपडेट। पत्रिका फाइल फोटो

Rajasthan Weather News: जयपुर। राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच मानसून की एंट्री को लेकर राहतभरी खबर सामने आ रही है। माना जा रहा है कि इस बार राजस्थान में मानसून तय समय से पहले दस्तक दे सकता है। वैसे तो राजस्थान में मानसून 25 जून के आसपास प्रवेश करता है, लेकिन इस बार मानसून की 5 दिन पहले पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। तय समय से पहले बारिश होने से प्रदेशवासियों को भीषण गर्मी से काफी राहत मिलेगी और किसानों के लिए वरदान साबित होगी।

दरअसल, मौसम विभाग के नए पूर्वानुमान के अनुसार इस बार मानसून 1 जून की सामान्य तिथि से 5 दिन पहले 26 मई को केरल तट पर पहुंच सकता है। मौसम विभाग के अनुसार मौसम प्रणालियां मानसून की प्रगति के अनुकूल बनी है। ऐसे में 24 घंटे के अंदर दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर व अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मानसून की प्रगति होगी।

मौसम विभाग ने पूर्वानुमान में मॉडल त्रुटि के 4 दिन कम और 4 दिन ज्यादा की संभावना भी बताई है। हालांकि, पिछले 21 साल में (2005-2025) के दौरान केरल में मानसून आगमन को लेकर आइएमडी के 2015 को छोड़कर सभी पूर्वानुमान सही साबित हुए हैं। अगर केरल तट पर मानसून 5 दिन पहले पहुंचता है तो साफ है कि राजस्थान में भी 5 दिन पहले यानी 20 जून से बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। पिछले 6 साल की बात करें तो सिर्फ एक बार ही साल 2022 में ऐसा रहा, जब राजस्थान में मानसून की समय से 5 दिन लेट एंट्री हुई थी।

जानें राजस्थान में कब हुआ मानसून का प्रवेश और विदाई

सालमानसून की एंट्रीमानसून की विदाई
202518 जून14 सितंबर
202425 जून23 सितंबर
202325 जून25 सितंबर
202230 जून20 सितंबर
202118 जून17 सितंबर
202024 जून28 सितंबर
20192 जुलाई9 अक्टूबर
201827 जून29 सितंबर
201727 जून15 सितंबर
201622 जून15 सितंबर
201526 जून29 सितंबर

11 साल में एक बार ही जुलाई में मानसून की एंट्री

पिछले 11 साल की बात करें तो एक बार ही ऐसा हुआ है, जब राजस्थान में मानसून की एंट्री जुलाई महीने में हुई। इसके अलावा हर साल जून महीने में ही राजस्थान में मानसून ने प्रवेश किया। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 2015 में 26 जून, 2016 में 22 जून, 2017 में 27 जून, 2018 में 27 जून, 2019 में 2 जुलाई, 2020 में 24 जून, 2021 में 18 जून, 2022 में 30 जून, 2023 में 25 जून, 2024 में 25 जून और 2025 में 18 जून को राजस्थान में मानसून का प्रवेश हुआ था।

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Updated on:

16 May 2026 12:15 pm

Published on:

16 May 2026 12:13 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Monsoon 2026: राजस्थान में मानसून को लेकर बड़ी खुशखबरी, इस दिन कर सकता है प्रवेश

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