Rajasthan Police Advisory : अब सोशल मीडिया पर परेशान करने वालों की खैर नहीं, महिलाओं को मिली ये सबसे बड़ी राहत

अगर किसी महिला या बच्चे को फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट या किसी भी अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक मैसेज, फोटो, धमकी या अश्लील कमेंट्स मिल रहे हैं, तो वे इन स्टेप्स को फॉलो कर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।



पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले भारत सरकार के आधिकारिक नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर लॉग इन करें।



विकल्प चुनें: होमपेज पर दिख रहे “Register a Complaint” बटन पर क्लिक करें।



कैटेगरी का चयन: इसके बाद सामने दिख रहे “Women/Child Related Crime” वाले सेक्शन को सिलेक्ट करें।



अनाम रजिस्ट्रेशन: यहाँ आपको दो विकल्प मिलेंगे, जिसमें से आपको “Register Anonymously” पर क्लिक करना होगा।



डिटेल्स भरें: डिस्क्लेमर (नियम व शर्तें) को स्वीकार करने के बाद एक फॉर्म खुलेगा। इसमें अपराध की श्रेणी (जैसे- ऑनलाइन हैरेसमेंट, स्टॉकिंग आदि), घटना की तारीख और समय की जानकारी भरें।



साक्ष्य अपलोड करें: आरोपी की सोशल मीडिया आईडी का प्रोफाइल लिंक, आपत्तिजनक चैट के स्क्रीनशॉट या फोटो को अटैच करें और सबमिट कर दें।



कंप्लेंट आईडी संभालें: सबमिट होते ही स्क्रीन पर एक यूनिक कंप्लेंट आईडी आएगी, जिसे नोट करके रख लें। इससे आप भविष्य में अपनी शिकायत का स्टेटस देख सकते हैं।