राजस्थान यूनिवर्सिटी का अधिकारी निकला’धुरंधर’! कुलगुरु की फर्जी गारंटी पर लिया लोन, बैंक कॉल से खुली पोल

यूनिवर्सिटी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक समाज शास्त्र विभाग में कार्यरत सहायक अ​नुभाग अधिकारी सिंह ने निजी जरूरत के लिए बैंक से लोन लिया था। लोन मिल गया और किस्त चुकाने का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन बीते कुछ महीनों से धर्मसिंह ने ​बैंक लोन की किस्त जमा नहीं कराई। बीते गुरूवार को बैंक प्रबंधन ने राजस्थान यूनिवर्सिटी कुलगुरू कार्यालय फोन किया और बताया कि उक्त कर्मचारी के बैंक लोन दस्तावेज में कुलगुरु गारंटर हैं और संबंधित कर्मचारी की बैंक लोन किस्त बीते लंबे समय से बकाया चल रही हैं। इसकी जानकारी कुलगुरु तक पहुंची तो संबंधित कर्मचारी को फौरन कार्यालय में तलब किया लेकिन कर्मचारी नहीं पहुंचा।