NEET Paper Leak: राजस्थान में 2025 में 40-40 लाख में बिका था पेपर, लेकिन SOG-ATS ने बंद कर दी थी जांच

नीट परीक्षा रद्द होने के बाद एक तरफ सीबीआइ ने जांच तेज कर दी है। दूसरी तरफ नीट में चीट को लेकर लगातार खुलासे हो रहे है। 2024 में हुए नीट पेपर में सीकर जिले के एक निजी स्कूल में बने नीट परीक्षा केंद्र में करीब 600 विद्यार्थी शामिल हुए थे। इनमें से करीब 150 विद्यार्थियों को मेडिकल कॉलेज मिला है। सीबीआइ इस मामले को लेकर भी जांच कर रही है। साथ एनटीए से यह नीट-2024 के रिजल्ट, किस सेंटर से कितने बच्च का मेडिकल कॉलेज में चयन हुआ इसकी छानबीन कर रही है। सीबीआइ ने एनटीए से नीट यूजी 2024 और नीट यूजी 2026 का सारा डेटा लिया है।