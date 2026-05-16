राजस्थान में पेट्रोल-डीजल महंगा होने से बिगड़ेगा जनता का बजट, अब ये 10 सेवाएं होंगी महंगी!

जयपुर: अमेरिका-ईरान युद्ध, पांच राज्यों में चुनाव खत्म होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पेट्रोल-डीजल के उपयोग में संयम बरतने के संदेश के बाद शुक्रवार सुबह 6 बजे तेल कंपनियों ने पेट्रोल 3.27 और डीजल 3.02 रुपए महंगा कर दिया। नई दरें लागू भी हो गई हैं। कीमत बढ़ने के बाद राजधानी जयपुर में अब पेट्रोल 107.99 और डीजल 93.23 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं, सीमावर्ती जिले श्रीगंगानगर-हनुमानगढ़ समेत 10 जिलों में जयपुर के मुकाबले पेट्रोल 1.47 और डीजल 1.73 रुपए महंगा मिल रहा है।