16 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

राजस्थान में पेट्रोल-डीजल महंगा होने से बिगड़ेगा जनता का बजट, अब ये 10 सेवाएं होंगी महंगी!

राजधानी जयपुर में पेट्रोल 107.99 और डीजल 93.23 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। ईंधन महंगा होने से राजस्थान में आम जनता का बजट बिगड़ सकता है। परिवहन, टैक्सी, बस किराया समेत 10 सेवाओं के महंगे होने की आशंका है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

May 16, 2026

Petrol Diesel Price Hike

राजस्थान में पेट्रोल-डीजल का रेट बढ़ने से 10 सेवाओं पर सीधा असर (फोटो-एआई)

जयपुर: अमेरिका-ईरान युद्ध, पांच राज्यों में चुनाव खत्म होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पेट्रोल-डीजल के उपयोग में संयम बरतने के संदेश के बाद शुक्रवार सुबह 6 बजे तेल कंपनियों ने पेट्रोल 3.27 और डीजल 3.02 रुपए महंगा कर दिया। नई दरें लागू भी हो गई हैं। कीमत बढ़ने के बाद राजधानी जयपुर में अब पेट्रोल 107.99 और डीजल 93.23 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं, सीमावर्ती जिले श्रीगंगानगर-हनुमानगढ़ समेत 10 जिलों में जयपुर के मुकाबले पेट्रोल 1.47 और डीजल 1.73 रुपए महंगा मिल रहा है।

बता दें कि इनमें चूरू, झुंझुनूं, नागौर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सिरोही, सवाईमाधोपुर, जैसलमेर, डूंगरपुर, बाड़मेर, सीकर, जालोर और बीकानेर जिले शामिल हैं। इस बढ़ोतरी से अब जरूरी सेवाओं के महंगा होने की भी आशंका है।

साल 2023 में राज्य में कांग्रेस सरकार के समय पेट्रोल 108.48 रुपए और डीजल 93.23 रुपए प्रति लीटर के उच्चतम स्तर पर था। इसके बाद आमजन को राहत देने के लिए भाजपा सरकार ने 15 मार्च 2024 को पेट्रोल-डीजल पर 2 फीसदी वैट घटाया था।

इसके बाद पेट्रोल की कीमत घटकर 104.88 रुपए और डीजल 90.36 रुपए हो गई थी। लेकिन इस बढ़ोतरी के बाद अब पेट्रोल 2023 के उच्चतम स्तर से महज 1 पैसे ही पीछे है। प्रति लीटर डीजल की कीमतें फिर से 2023 के उच्चतम 93.23 रुपए प्रति लीटर पर स्तर पहुंच गई हैं।

बिगड़ेगा जनता का बजट

कीमतों में बढ़ोतरी का असर ट्रांसपोर्ट, खाने-पीने की वस्तुओं, यात्रा, खेती और रोजमर्रा की सेवाओं तक पहुंचेगा। पर्यटन सीजन और गर्मियों की छुट्टियों के दौरान यात्रा खर्च बढ़ने से परिवारों का बजट बिगड़ सकता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में डीजल महंगा होने से कृषि उपकरण, सिंचाई और मंडियों तक फसल पहुंचाने की लागत भी बढ़ेगी। ऑल राजस्थान कॉन्ट्रेक्ट कैरिज बस ऑपरेटर के राजेंद्र शर्मा के अनुसार, डीजल महंगा होने से आगामी दिनों में परिवहन 15 फीसदी तक महंगा होने की आशंका है।

इन 10 सेवाओं पर सीधा असर

  • बस किरायाः रोडवेज और निजी बस।
  • ऑटो-टैक्सी, कैब किरायाः शहर में छोटी दूरी की यात्रा महंगी होगी।
  • सब्जी-फलः ट्रांसपोर्ट महंगा होने से खुदरा दाम बढ़ेंगे।
  • दूध डेयरीः सप्लाई लागत बढ़ने का असर कीमतों पर।
  • ऑनलाइन डिलीवरीः फूड और ई-कॉमर्स डिलीवरी चार्ज बढ़ सकते हैं।
  • स्कूल बसः निजी स्कूल परिवहन शुल्क बढ़ा सकते हैं।
  • पर्यटन-ट्रैवल पैकेज: होटल और टूर ऑपरेटर किराया समायोजित करेंगे।
  • खेती-सिंचाई लागतः डीजल पंप और ट्रैक्टर संचालन महंगा होगा।
  • निर्माण सामग्रीः सीमेंट, बजरी, सरिया जैसी वस्तुओं की ढुलाई महंगी पड़ सकती है।

ये भी पढ़ें

जोधपुर में पेट्रोल पंप मालिकों की लूट पकड़ी गई, 3 पंपों पर बड़ी कार्रवाई, सैकड़ों लीटर पेट्रोल चोरी
जोधपुर
Jodhpur Petrol Theft News

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

16 May 2026 08:14 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान में पेट्रोल-डीजल महंगा होने से बिगड़ेगा जनता का बजट, अब ये 10 सेवाएं होंगी महंगी!

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान यूनिवर्सिटी का अधिकारी निकला’धुरंधर’! कुलगुरु की फर्जी गारंटी पर लिया लोन, बैंक कॉल से खुली पोल

Rajasthan University fraud
जयपुर

नियम पालना के बाद भी राजस्थान में पुलिसकर्मियों का डिमोशन, 56 SI बनेंगे सिपाही, कारण हैरान करने वाला

Rajasthan SI Bharti
जयपुर

जयपुर मर्डर केस: भाई गवाही से मुकरा तो लगा बच निकलेगा पिता का कातिल, लेकिन इस एक चूक से मिली उम्रकैद

Jaipur Court Verdict
जयपुर

NEET Re-Exam Update : नीट पुनर्परीक्षा की डेट 21 जून से बदलने की राजस्थान में उठी मांग, ये है बड़ी वजह

Rajasthan Teachers union Demands raised NEET re-examination 21 June date change
जयपुर

NEET Paper Leak: राजस्थान में 2025 में 40-40 लाख में बिका था पेपर, लेकिन SOG-ATS ने बंद कर दी थी जांच

NEET Paper Leak
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.