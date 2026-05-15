राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का बड़ा फैसला, पंपों पर अब 50 लीटर पेट्रोल और 200 लीटर तक डीजल मिलेगा

जयपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से पेट्रोल-डीजल के उपयोग में संयम बरतने की अपील के बाद देश की तीनों तेल कंपनियों ने भी बिक्री पर 'सीलिंग' लागू करनी शुरू कर दी है। कंपनियों ने बिना किसी औपचारिक आदेश के राज्य भर के पेट्रोलियम डीलर्स को संदेश भेजकर पंपों पर अधिकतम 50 लीटर पेट्रोल और 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय कर दी है। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के संरक्षक सुनीत बगई ने गुरुवार को तेल कंपनियों के समन्वयक एवं कार्यकारी निदेशक मनोज गुप्ता को पत्र भेजकर इसे मनमाना फैसला बताया।