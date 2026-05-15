राजस्थान में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में ‘आग’, 3 से 4  रुपए तक बढ़ी कीमतें, देखें हर शहर के नए रेट्स की पूरी लिस्ट

पेट्रोल पंप की तस्वीर। (फाइल फोटो- पत्रिका)
राजस्थान की जनता के लिए शुक्रवार 15 मई की सुबह महंगाई का बड़ा झटका ( Petrol Diesel Price Hike in Rajasthan ) लेकर आई है। वैश्विक स्तर पर जारी मिडिल ईस्ट युद्ध और आपूर्ति के बढ़ते दबाव का असर अब प्रदेश के पेट्रोल पंपों तक पहुँच चुका है। पेट्रोल की कीमतों में करीब ₹3.16 से लेकर ₹4.00 तक का उछाल आया है। मार्च 2024 के बाद यह पहला मौका है जब तेल कंपनियों ने एक साथ इतनी बड़ी बढ़ोतरी की है।
वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में आई तेजी ने घरेलू बाजार का गणित बिगाड़ दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपूर्ति का दबाव कम नहीं हुआ, तो आने वाले दिनों में कीमतें और भी बढ़ सकती हैं। फिलहाल, राजस्थान के कई जिलों में पेट्रोल अब ₹110 प्रति लीटर की ओर बढ़ रहा है।
राजधानी जयपुर में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बड़ी हलचल देखी गई है:
राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में ट्रांसपोर्टेशन खर्च अधिक होने के कारण कीमतें हमेशा से ज्यादा रही हैं। आज की बढ़ोतरी के बाद श्रीगंगानगर और बीकानेर में पेट्रोल ₹109.46 प्रति लीटर पहुँच गया है। वहीं जैसलमेर में पेट्रोल की कीमत ₹109.59 प्रति लीटर दर्ज की गई है, जो प्रदेश में सबसे ऊंचे स्तरों में से एक है।
|शहर (City)
|आज का दाम (Price)
|मूल्य परिवर्तन (Change)
|जैसलमेर (Jaisalmer)
|₹109.59
|+3.25
|बाड़मेर (Barmer)
|₹109.46
|+3.25
|बीकानेर (Bikaner)
|₹109.46
|+3.26
|श्रीगंगानगर (Ganganagar)
|₹109.46
|+3.25
|हनुमानगढ़ (Hanumangarh)
|₹109.46
|+3.25
|झुंझुनूं (Jhunjhunun)
|₹109.46
|+3.25
|सिरोही (Sirohi)
|₹109.46
|+3.55
|सवाई माधोपुर (Sawaimadhopur)
|₹109.46
|+3.24
|बांसवाड़ा (Banswara)
|₹109.46
|+3.26
|चूरू (Churu)
|₹109.45
|+3.25
|नागौर (Nagaur)
|₹109.45
|+3.25
|डूंगरपुर (Dungarpur)
|₹109.45
|+3.31
|फलोदी (Phalodi)
|₹109.28
|+3.57
|सलूंबर (Salumbar)
|₹109.10
|+3.24
|खैरथल-तिजारा (Khairthal-tijara)
|₹109.06
|+3.24
|राजसमंद (Rajsamand)
|₹109.03
|+3.26
|डीडवाना-कुचामन (Didwana-kuchaman)
|₹109.00
|+3.43
|जालौर (Jalor)
|₹108.96
|+3.25
|अलवर (Alwar)
|₹108.95
|+3.58
|दौसा (Dausa)
|₹108.90
|+3.35
|सीकर (Sikar)
|₹108.80
|+3.02
|पाली (Pali)
|₹108.80
|+3.25
|उदयपुर (Udaipur)
|₹108.76
|+2.55
|करौली (Karauli)
|₹108.74
|+3.24
|ब्यावर (Beawar)
|₹108.70
|+4.04
|बालोतरा (Balotara)
|₹108.66
|+2.82
|झालावाड़ (Jhalawar)
|₹108.66
|+3.13
|टोंक (Tonk)
|₹108.61
|+3.04
|जोधपुर (Jodhpur)
|₹108.59
|+3.25
|कोटपूतली-बहरोड़ (Kotputli-behror)
|₹108.46
|+3.25
|जोधपुर ग्रामीण (Jodhpur Rural)
|₹108.30
|+3.25
|भीलवाड़ा (Bhilwara)
|₹108.29
|+3.13
|जयपुर (Jaipur)
|₹108.19
|+3.16
|धौलपुर (Dhaulpur)
|₹108.19
|+3.00
|अजमेर (Ajmer)
|₹108.16
|+3.25
|डीग (Deeg)
|₹108.16
|+3.24
|बारां (Baran)
|₹108.04
|+3.25
|कोटा (Kota)
|₹108.03
|+3.09
|प्रतापगढ़ (Pratapgarh)
|₹108.03
|+2.58
|बूंदी (Bundi)
|₹107.98
|+3.24
|चित्तौड़गढ़ (Chittaurgarh)
|₹107.91
|+3.31
|जयपुर ग्रामीण (Jaipur Rural)
|₹107.87
|+3.25
|भरतपुर (Bharatpur)
|₹107.68
|+3.25
जैसलमेर में पेट्रोल की कीमत ₹109.59 के साथ सबसे ऊपर है।
ब्यावर में सबसे ज्यादा ₹4.04 प्रति लीटर की वृद्धि दर्ज की गई है।
भरतपुर में पेट्रोल की कीमत ₹107.68 है, जो राज्य के अन्य जिलों के मुकाबले कम है।
|शहर (City)
|आज का दाम (Price)
|मूल्य परिवर्तन (Change)
|बीकानेर (Bikaner)
|₹94.77
|+3.04
|बांसवाड़ा (Banswara)
|₹94.75
|+3.02
|चूरू (Churu)
|₹94.75
|+3.02
|गंगानगर (Ganganagar)
|₹94.75
|+3.03
|जैसलमेर (Jaisalmer)
|₹94.75
|+2.90
|जालौर (Jalor)
|₹94.75
|+3.64
|सवाई माधोपुर (Sawaimadhopur)
|₹94.75
|+3.01
|सिरोही (Sirohi)
|₹94.75
|+3.46
|बाड़मेर (Barmer)
|₹94.74
|+3.02
|हनुमानगढ़ (Hanumangarh)
|₹94.74
|+3.02
|झुंझुनूं (Jhunjhunun)
|₹94.68
|+2.95
|डूंगरपुर (Dungarpur)
|₹94.51
|+3.01
|फलोदी (Phalodi)
|₹94.42
|+3.31
|झालावाड़ (Jhalawar)
|₹94.34
|+3.41
|सलूंबर (Salumbar)
|₹94.25
|+3.01
|खैरथल-तिजारा (Khairthal-tijara)
|₹94.19
|+3.02
|राजसमंद (Rajsamand)
|₹94.19
|+3.02
|डीडवाना-कुचामन (Didwana-Duchaman)
|₹94.16
|+3.18
|सीकर (Sikar)
|₹93.98
|+2.81
|उदयपुर (Udaipur)
|₹93.95
|+2.34
|ब्यावर (Beawar)
|₹93.89
|+3.73
|बालोतरा (Balotara)
|₹93.86
|+2.63
|पाली (Pali)
|₹93.86
|+2.89
|बूंदी (Bundi)
|₹93.81
|+3.60
|टोंक (Tonk)
|₹93.80
|+2.83
|अलवर (Alwar)
|₹93.79
|+3.01
|दौसा (Dausa)
|₹93.78
|+2.84
|नागौर (Nagaur)
|₹93.73
|+2.17
|कोटपूतली-बहरोड़ (Kotputli-behror)
|₹93.67
|+3.02
|धौलपुर (Dhaulpur)
|₹93.63
|+3.02
|करौली (Karauli)
|₹93.62
|+2.73
|भीलवाड़ा (Bhilwara)
|₹93.55
|+2.95
|जोधपुर ग्रामीण (Jodhpur Rural)
|₹93.53
|+3.02
|जोधपुर (Jodhpur)
|₹93.47
|+2.69
|डीग (Deeg)
|₹93.38
|+3.01
|प्रतापगढ़ (Pratapgarh)
|₹93.29
|+2.42
|बारां (Baran)
|₹93.29
|+3.03
|जयपुर (Jaipur)
|₹93.23
|+2.74
|जयपुर ग्रामीण (Jaipur Rural)
|₹93.14
|+3.02
|चित्तौड़गढ़ (Chittaurgarh)
|₹93.13
|+3.02
|अजमेर (Ajmer)
|₹92.90
|+2.52
|भरतपुर (Bharatpur)
|₹92.82
|+2.89
|कोटा (Kota)
|₹92.80
|+2.40
बीकानेर में डीजल की कीमत ₹94.77 के साथ सबसे ज्यादा है।
ब्यावर में डीजल के दाम ₹3.73 प्रति लीटर बढ़ गए हैं।
राज्य में सबसे कम कीमत कोटा में ₹92.80 प्रति लीटर दर्ज की गई है।
Middle East War: युद्ध के चलते तेल के उत्पादन और शिपिंग रूट पर खतरा बढ़ गया है।
Global Supply Pressure: दुनिया भर में कच्चे तेल की मांग बढ़ी है लेकिन आपूर्ति (Supply) कम है।
State Taxes: राजस्थान में पेट्रोल-डीजल पर वैट (VAT) अधिक होने के कारण पड़ोसी राज्यों की तुलना में यहाँ दाम हमेशा ज्यादा रहते हैं।
पेट्रोल-डीजल की कीमतों में इस अचानक उछाल से फल, सब्जी और अन्य आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई महंगी हो जाएगी, जिससे आने वाले दिनों में रसोई का बजट भी बिगड़ना तय है। ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए में बढ़ोतरी के संकेत दिए हैं।
बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, यदि ईरान-इजरायल तनाव और बढ़ता है, तो कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल को पार कर सकती हैं। ऐसी स्थिति में राजस्थान में पेट्रोल ₹115 तक भी जा सकता है। फिलहाल, जनता को राहत मिलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है।
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