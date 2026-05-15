राजस्थान में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में ‘आग’, 3 से 4  रुपए तक बढ़ी कीमतें, देखें हर शहर के नए रेट्स की पूरी लिस्ट

बीकानेर (Bikaner) ₹94.77 +3.04

बांसवाड़ा (Banswara) ₹94.75 +3.02

चूरू (Churu) ₹94.75 +3.02

गंगानगर (Ganganagar) ₹94.75 +3.03

जैसलमेर (Jaisalmer) ₹94.75 +2.90

जालौर (Jalor) ₹94.75 +3.64

सवाई माधोपुर (Sawaimadhopur) ₹94.75 +3.01

सिरोही (Sirohi) ₹94.75 +3.46

बाड़मेर (Barmer) ₹94.74 +3.02

हनुमानगढ़ (Hanumangarh) ₹94.74 +3.02

झुंझुनूं (Jhunjhunun) ₹94.68 +2.95

डूंगरपुर (Dungarpur) ₹94.51 +3.01

फलोदी (Phalodi) ₹94.42 +3.31

झालावाड़ (Jhalawar) ₹94.34 +3.41

सलूंबर (Salumbar) ₹94.25 +3.01

खैरथल-तिजारा (Khairthal-tijara) ₹94.19 +3.02

राजसमंद (Rajsamand) ₹94.19 +3.02

डीडवाना-कुचामन (Didwana-Duchaman) ₹94.16 +3.18

सीकर (Sikar) ₹93.98 +2.81

उदयपुर (Udaipur) ₹93.95 +2.34

ब्यावर (Beawar) ₹93.89 +3.73

बालोतरा (Balotara) ₹93.86 +2.63

पाली (Pali) ₹93.86 +2.89

बूंदी (Bundi) ₹93.81 +3.60

टोंक (Tonk) ₹93.80 +2.83

अलवर (Alwar) ₹93.79 +3.01

दौसा (Dausa) ₹93.78 +2.84

नागौर (Nagaur) ₹93.73 +2.17

कोटपूतली-बहरोड़ (Kotputli-behror) ₹93.67 +3.02

धौलपुर (Dhaulpur) ₹93.63 +3.02

करौली (Karauli) ₹93.62 +2.73

भीलवाड़ा (Bhilwara) ₹93.55 +2.95

जोधपुर ग्रामीण (Jodhpur Rural) ₹93.53 +3.02

जोधपुर (Jodhpur) ₹93.47 +2.69

डीग (Deeg) ₹93.38 +3.01

प्रतापगढ़ (Pratapgarh) ₹93.29 +2.42

बारां (Baran) ₹93.29 +3.03

जयपुर (Jaipur) ₹93.23 +2.74

जयपुर ग्रामीण (Jaipur Rural) ₹93.14 +3.02

चित्तौड़गढ़ (Chittaurgarh) ₹93.13 +3.02

अजमेर (Ajmer) ₹92.90 +2.52

भरतपुर (Bharatpur) ₹92.82 +2.89