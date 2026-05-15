15 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

राजस्थान में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में ‘आग’, 3 से 4  रुपए तक बढ़ी कीमतें, देखें हर शहर के नए रेट्स की पूरी लिस्ट

Petrol Diesel Price Hike in Rajasthan | मिडिल ईस्ट में भड़की युद्ध की आग का सीधा असर अब राजस्थान के पेट्रोल पंपों पर दिखने लगा है। 15 मार्च 2024 के बाद पहली बार प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ₹3 से ₹4 प्रति लीटर तक की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

3 min read
Google source verification

जयपुर

image

Nakul Devarshi

May 15, 2026

Petrol-Diesel Price

पेट्रोल पंप की तस्वीर। (फाइल फोटो- पत्रिका)

राजस्थान की जनता के लिए शुक्रवार 15 मई की सुबह महंगाई का बड़ा झटका ( Petrol Diesel Price Hike in Rajasthan ) लेकर आई है। वैश्विक स्तर पर जारी मिडिल ईस्ट युद्ध और आपूर्ति के बढ़ते दबाव का असर अब प्रदेश के पेट्रोल पंपों तक पहुँच चुका है। पेट्रोल की कीमतों में करीब ₹3.16 से लेकर ₹4.00 तक का उछाल आया है। मार्च 2024 के बाद यह पहला मौका है जब तेल कंपनियों ने एक साथ इतनी बड़ी बढ़ोतरी की है।

मिडिल ईस्ट जंग और 'कच्चे तेल' का खेल

वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में आई तेजी ने घरेलू बाजार का गणित बिगाड़ दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपूर्ति का दबाव कम नहीं हुआ, तो आने वाले दिनों में कीमतें और भी बढ़ सकती हैं। फिलहाल, राजस्थान के कई जिलों में पेट्रोल अब ₹110 प्रति लीटर की ओर बढ़ रहा है।

जयपुर में पेट्रोल ₹108.19 के पार

राजधानी जयपुर में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बड़ी हलचल देखी गई है:

  • आज शुक्रवार 15 मई का पेट्रोल रेट (Jaipur): ₹108.19 प्रति लीटर (कल के ₹105.03 से सीधा ₹3.16 महंगा)।
  • आज शुक्रवार 15 मई का डीजल रेट (Jaipur): ₹93.43 प्रति लीटर (कल के ₹90.49 से करीब ₹2.94 महंगा)।

श्रीगंगानगर और बीकानेर में सबसे महंगा तेल

राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में ट्रांसपोर्टेशन खर्च अधिक होने के कारण कीमतें हमेशा से ज्यादा रही हैं। आज की बढ़ोतरी के बाद श्रीगंगानगर और बीकानेर में पेट्रोल ₹109.46 प्रति लीटर पहुँच गया है। वहीं जैसलमेर में पेट्रोल की कीमत ₹109.59 प्रति लीटर दर्ज की गई है, जो प्रदेश में सबसे ऊंचे स्तरों में से एक है।

राजस्थान के प्रमुख शहरों के नए पेट्रोल रेट (Petrol Price List)

शहर (City)आज का दाम (Price)मूल्य परिवर्तन (Change)
जैसलमेर (Jaisalmer)₹109.59+3.25
बाड़मेर (Barmer)₹109.46+3.25
बीकानेर (Bikaner)₹109.46+3.26
श्रीगंगानगर (Ganganagar)₹109.46+3.25
हनुमानगढ़ (Hanumangarh)₹109.46+3.25
झुंझुनूं (Jhunjhunun)₹109.46+3.25
सिरोही (Sirohi)₹109.46+3.55
सवाई माधोपुर (Sawaimadhopur)₹109.46+3.24
बांसवाड़ा (Banswara)₹109.46+3.26
चूरू (Churu)₹109.45+3.25
नागौर (Nagaur)₹109.45+3.25
डूंगरपुर (Dungarpur)₹109.45+3.31
फलोदी (Phalodi)₹109.28+3.57
सलूंबर (Salumbar)₹109.10+3.24
खैरथल-तिजारा (Khairthal-tijara)₹109.06+3.24
राजसमंद (Rajsamand)₹109.03+3.26
डीडवाना-कुचामन (Didwana-kuchaman)₹109.00+3.43
जालौर (Jalor)₹108.96+3.25
अलवर (Alwar)₹108.95+3.58
दौसा (Dausa)₹108.90+3.35
सीकर (Sikar)₹108.80+3.02
पाली (Pali)₹108.80+3.25
उदयपुर (Udaipur)₹108.76+2.55
करौली (Karauli)₹108.74+3.24
ब्यावर (Beawar)₹108.70+4.04
बालोतरा (Balotara)₹108.66+2.82
झालावाड़ (Jhalawar)₹108.66+3.13
टोंक (Tonk)₹108.61+3.04
जोधपुर (Jodhpur)₹108.59+3.25
कोटपूतली-बहरोड़ (Kotputli-behror)₹108.46+3.25
जोधपुर ग्रामीण (Jodhpur Rural)₹108.30+3.25
भीलवाड़ा (Bhilwara)₹108.29+3.13
जयपुर (Jaipur)₹108.19+3.16
धौलपुर (Dhaulpur)₹108.19+3.00
अजमेर (Ajmer)₹108.16+3.25
डीग (Deeg)₹108.16+3.24
बारां (Baran)₹108.04+3.25
कोटा (Kota)₹108.03+3.09
प्रतापगढ़ (Pratapgarh)₹108.03+2.58
बूंदी (Bundi)₹107.98+3.24
चित्तौड़गढ़ (Chittaurgarh)₹107.91+3.31
जयपुर ग्रामीण (Jaipur Rural)₹107.87+3.25
भरतपुर (Bharatpur)₹107.68+3.25

सबसे महंगा पेट्रोल:

जैसलमेर में पेट्रोल की कीमत ₹109.59 के साथ सबसे ऊपर है।

सबसे अधिक बढ़ोतरी:

ब्यावर में सबसे ज्यादा ₹4.04 प्रति लीटर की वृद्धि दर्ज की गई है।

सबसे सस्ता पेट्रोल (तुलनात्मक):

भरतपुर में पेट्रोल की कीमत ₹107.68 है, जो राज्य के अन्य जिलों के मुकाबले कम है।

राजस्थान के प्रमुख शहरों के नए डीज़ल रेट (Diesel Price List)

शहर (City)आज का दाम (Price)मूल्य परिवर्तन (Change)
बीकानेर (Bikaner)₹94.77+3.04
बांसवाड़ा (Banswara)₹94.75+3.02
चूरू (Churu)₹94.75+3.02
गंगानगर (Ganganagar)₹94.75+3.03
जैसलमेर (Jaisalmer)₹94.75+2.90
जालौर (Jalor)₹94.75+3.64
सवाई माधोपुर (Sawaimadhopur)₹94.75+3.01
सिरोही (Sirohi)₹94.75+3.46
बाड़मेर (Barmer)₹94.74+3.02
हनुमानगढ़ (Hanumangarh)₹94.74+3.02
झुंझुनूं (Jhunjhunun)₹94.68+2.95
डूंगरपुर (Dungarpur)₹94.51+3.01
फलोदी (Phalodi)₹94.42+3.31
झालावाड़ (Jhalawar)₹94.34+3.41
सलूंबर (Salumbar)₹94.25+3.01
खैरथल-तिजारा (Khairthal-tijara)₹94.19+3.02
राजसमंद (Rajsamand)₹94.19+3.02
डीडवाना-कुचामन (Didwana-Duchaman)₹94.16+3.18
सीकर (Sikar)₹93.98+2.81
उदयपुर (Udaipur)₹93.95+2.34
ब्यावर (Beawar)₹93.89+3.73
बालोतरा (Balotara)₹93.86+2.63
पाली (Pali)₹93.86+2.89
बूंदी (Bundi)₹93.81+3.60
टोंक (Tonk)₹93.80+2.83
अलवर (Alwar)₹93.79+3.01
दौसा (Dausa)₹93.78+2.84
नागौर (Nagaur)₹93.73+2.17
कोटपूतली-बहरोड़ (Kotputli-behror)₹93.67+3.02
धौलपुर (Dhaulpur)₹93.63+3.02
करौली (Karauli)₹93.62+2.73
भीलवाड़ा (Bhilwara)₹93.55+2.95
जोधपुर ग्रामीण (Jodhpur Rural)₹93.53+3.02
जोधपुर (Jodhpur)₹93.47+2.69
डीग (Deeg)₹93.38+3.01
प्रतापगढ़ (Pratapgarh)₹93.29+2.42
बारां (Baran)₹93.29+3.03
जयपुर (Jaipur)₹93.23+2.74
जयपुर ग्रामीण (Jaipur Rural)₹93.14+3.02
चित्तौड़गढ़ (Chittaurgarh)₹93.13+3.02
अजमेर (Ajmer)₹92.90+2.52
भरतपुर (Bharatpur)₹92.82+2.89
कोटा (Kota)₹92.80+2.40

सबसे महंगा डीजल:

बीकानेर में डीजल की कीमत ₹94.77 के साथ सबसे ज्यादा है।

सबसे बड़ी उछाल:

ब्यावर में डीजल के दाम ₹3.73 प्रति लीटर बढ़ गए हैं।

कोटा में राहत:

राज्य में सबसे कम कीमत कोटा में ₹92.80 प्रति लीटर दर्ज की गई है।

क्यों बढ़ी कीमतें? 3 बड़े कारण

Middle East War: युद्ध के चलते तेल के उत्पादन और शिपिंग रूट पर खतरा बढ़ गया है।

Global Supply Pressure: दुनिया भर में कच्चे तेल की मांग बढ़ी है लेकिन आपूर्ति (Supply) कम है।

State Taxes: राजस्थान में पेट्रोल-डीजल पर वैट (VAT) अधिक होने के कारण पड़ोसी राज्यों की तुलना में यहाँ दाम हमेशा ज्यादा रहते हैं।

आम जनता का बजट बिगड़ा

पेट्रोल-डीजल की कीमतों में इस अचानक उछाल से फल, सब्जी और अन्य आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई महंगी हो जाएगी, जिससे आने वाले दिनों में रसोई का बजट भी बिगड़ना तय है। ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए में बढ़ोतरी के संकेत दिए हैं।

आगे और बढ़ सकते हैं दाम!

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, यदि ईरान-इजरायल तनाव और बढ़ता है, तो कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल को पार कर सकती हैं। ऐसी स्थिति में राजस्थान में पेट्रोल ₹115 तक भी जा सकता है। फिलहाल, जनता को राहत मिलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है।

ये भी पढ़ें

NEET 2026 Paper Leak : सांसद हनुमान बेनीवाल की ‘हुंकार’, PMO से माफियाओं को उम्रकैद की मांग
जयपुर
MP Hanuman Beniwal on NEET Paper Leak

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

15 May 2026 07:57 am

Published on:

15 May 2026 07:24 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में ‘आग’, 3 से 4  रुपए तक बढ़ी कीमतें, देखें हर शहर के नए रेट्स की पूरी लिस्ट

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Politics: पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में तबादलों और पोस्टिंग का ‘खेल’ उजागर! ACB जांच में चौंकाने वाले खुलासे

ashok gehlot-acb
जयपुर

नीट पेपर लीक: जयपुर के जमवारामगढ़ में CBI की रेड, घर में मिलीं महिलाएं, एक ही परिवार के 5 बच्चे कर रहे MBBS

NEET Paper Leak CBI Raid Jamwaramgarh in Jaipur
जयपुर

Jaipur: झोटवाड़ा ROB से खातीपुरा आने वाला रास्ता बंद, बदल गई ट्रैफिक चाल; मुख्य मार्ग पर बढ़ा वाहनों का दबाव

200-Foot Bypass traffic
जयपुर

Census-2027 : राजस्थान में ऑनलाइन जनगणना-2027 में जयपुर-सीकर टॉप, साथ ही आया नया अलर्ट

Rajasthan online census-2027 Jaipur-Sikar top a new alert came
जयपुर

राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का बड़ा फैसला, पंपों पर अब 50 लीटर पेट्रोल और 200 लीटर तक डीजल मिलेगा

Rajasthan Fuel Limit News
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.