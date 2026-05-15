नीट पेपर लीक: जयपुर के जमवारामगढ़ में CBI की रेड, घर में मिलीं महिलाएं, एक ही परिवार के 5 बच्चे कर रहे MBBS

जमवारामगढ़ (जयपुर): सीबीआई टीम ने गुरुवार को जमवारामगढ़ स्थित खटीक मोहल्ला में आरोपी भाइयों दिनेश और मांगीलाल बिंवाल के घर कई घंटे तक सर्च कार्रवाई की। उस समय घर पर केवल महिलाएं मौजूद थीं। टीम ने आरोपियों की मां प्रभू देवी, दिनेश की पत्नी रजनी और मांगीलाल की पत्नी सोनू देवी से पूछताछ की।