Rajasthan Politics: पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में तबादलों और पोस्टिंग का ‘खेल’ उजागर! ACB जांच में चौंकाने वाले खुलासे

जयपुर। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान जलदाय विभाग में तबादलों और पोस्टिंग का एक ऐसा समानांतर तंत्र सक्रिय था, जिसकी पकड़ मंत्री कार्यालय से लेकर बड़े प्रोजेक्ट्स तक मानी जाती थी। विभागीय हलकों में चर्चा थी कि जल जीवन मिशन (जेजेएम) और शहरी पेयजल परियोजनाओं में किस इंजीनियर को कहां लगाया जाएगा, इसका निर्णय विभागीय प्रक्रिया से ज्यादा बाहरी प्रभाव के आधार पर होता था। एसीबी की जांच में सामने आए तथ्यों और विभागीय दस्तावेजों के आधार पर यह भी चर्चा में है कि उस दौर में विभाग का तबादला सिस्टम कुछ चुनिदा लोगों के इशारों पर संचालित हो रहा था।