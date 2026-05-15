Patrika PropEx 2026: पत्रिका प्रॉपर्टी एक्सपो कल से, जयपुर में जगतपुरा-टोंक रोड पर रहेगी निवेशकों की नजर

Patrika Property Expo PropEx-2026: राजस्थान पत्रिका की ओर से शनिवार को प्रॉपर्टी एक्सपो प्रोपेक्स का आयोजन किया जाएगा। मालवीय नगर स्थित होटल द ललित में होने वाले प्रोपेक्स में जगतपुरा-टोंक रोड और शिवदासपुरा क्षेत्र की प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी मिलेगी। दरअसल, रियल एस्टेट में निवेश का यह इलाका नया हॉटस्पॉट बन गया है। बेहतर कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट और टोंक रोड से सीधा जुड़ाव, बड़े शिक्षण संस्थान और स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण इन क्षेत्रों में आवासीय और व्यावसायिक परियोजनाओं की मांग तेजी से बढ़ रही है।