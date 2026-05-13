JDA: जयपुर में यहां एक महीने तक रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन, मानसून से पहले पूरा होगा 35 करोड़ के प्रोजेक्ट का पहला चरण

निर्माण कार्य के दौरान झोटवाड़ा से खातीपुरा जाने वाले वाहनों को पुलिया मार्ग से बोरिंग चौराहा और कांटा चौराहे की ओर डायवर्ट किया जाएगा। जेडीए ड्रेनेज कार्य को तीन चरणों में सड़क खोदकर पूरा करेगा, ताकि आसपास की कॉलोनियों में रहने वाले लोगों की आवाजाही सामान्य बनी रहे और उन्हें अधिक परेशानी का सामना न करना पड़े। अधिकारियों के अनुसार परियोजना का दूसरा चरण इस वर्ष के अंत तक पूरा होने की संभावना है। इसके पूरा होने के बाद निवारू रोड, कालवाड़ रोड, झोटवाड़ा और खिरणी फाटक जैसे इलाकों में बारिश के दौरान जलभराव की समस्या से काफी राहत मिलेगी। फिलहाल दोनों चरणों में करीब 60 प्रतिशत कार्य पूरा किया जा चुका है।