Rajasthan: राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, 5 जिलों में शुरू होंगे हाईटेक प्रोजेक्ट, 18 करोड़ से ज्यादा का बजट

जयपुर। राजस्थान सरकार पंच गौरव कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए लगातार अहम फैसले ले रही है। इसी क्रम में एक जिला एक उत्पाद नीति (ओडीओपी) के तहत चयनित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए 20 लाख तक का मार्जिन मनी अनुदान सहित कई सुविधाएं दी जा रही हैं। अब ओडीओपी उत्पादों की गुणवत्ता सुधारकर उन्हें अंतरराष्ट्रीय बाजार के अनुरूप बनाने की दिशा में कदम उठाया गया है। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता वाली पंच गौरव कार्यक्रम की राज्य स्तरीय समिति ने पांच जिलों में 18.19 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं को मंजूरी दी है।