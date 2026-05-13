CBSE 12th Result 2026 OUT: सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट जारी, ऐसे करें चेक

इस बार एक खास बदलाव यह रहा कि CBSE ने पहली बार 10वीं के रिजल्ट के बाद 12वीं का परिणाम जारी किया। 10वीं का परिणाम 15 अप्रैल को घोषित किया गया था। बोर्ड ने इस वर्ष मूल्यांकन प्रक्रिया में ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम अपनाया, जिससे रिजल्ट 52 दिनों में जारी किया गया। हालांकि, पिछले साल बोर्ड ने 49 दिनों में ही परिणाम घोषित कर दिया था।