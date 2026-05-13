Rajasthan Weather Update: राजस्थान के 3 जिलों में आज हीटवेव का रेड अलर्ट; इन 5 जिलों में बारिश की चेतावनी

Heatwave Red Alert Rajasthan: जयपुर। राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर जारी है। मंगलवार की तरह आज भी मौसम के दो रंग देखने को मिलेंगे। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 3 जिलों में हीटवेव का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, 9 जिलों में हीटवेव का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा 5 जिलों में बारिश होने की संभावना है। बता दें कि मंगलवार को बाड़मेर में भीषण गर्मी ने 8 साल का रेकॉर्ड तोड़ दिया था।