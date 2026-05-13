Jaipur Ropeway Project: आमागढ़ की पहाड़ी से रोप-वे… सीधे पहुंचेंगे गलताजी, बच्चों व बुजुर्गों को मिलेगी राहत

दिल्ली रोड स्थित खोले के हनुमानजी मंदिर में करीब 436 मीटर लंबे रोप-वे से महज चार से पांच मिनट में वैष्णो माता मंदिर पहुंच रहे हैं। शहर में धार्मिक पर्यटन का नया केंद्र बना है। कई पर्यटक व शहरवासी जयपुर शहर के विहंगम दृश्य के साथ ही अरावली पर्वतमाला के खूबसूरत दृश्य भी देखने के लिए रोप-वे का इस्तेमाल कर रहे हैं। शनिवार और रविवार को एक हजार से अधिक लोग रोप वे से सफर कर रहे हैं।