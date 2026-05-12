Rajasthan Weather Update : राजस्थान में यहां बदला मौसम का मिजाज, तेज हवा के साथ बारिश, ओले भी गिरे

धौलपुर जिले के अधिकांश हिस्से में मंगलवार शाम अचानक मौसम बदल गया और तेज धूलभरी हवा से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। हल्की बारिश और अंधड़ के चलते बाड़ी कस्बा समेत कई स्थानों पर पेड़ धराशायी हो गए। कस्बे में एक पेड़ गाड़ी पर जा गिरा। गनीमत रही कि गाड़ी में उस वक्त कोई सवार नहीं था। पेड़ किनारे से कई स्थानों पर रास्ता अवरुद्ध हो गया। इधर, धौलपुर शहर में करीब आधा घंटे तेज धूलभरी हवा रही। शहर के बाहरी क्षेत्र में पेड़ गिरने की खबर है। साथ ही कुछ इलाकों में विद्युत तार को भी नुकसान पहुंचा है जिससे विद्युत गुल रही। बदले मौसम से गर्मी के तेवरों से कुछ राहत मिली। इससे पहले शहर में दिन का तापमान करीब 43 डिग्री दर्ज हुआ।