Orange Alert 12 May: तपते राजस्थान में बारिश की बूंदों से मिलेगी राहत, अगले 2 घंटे में इन 16 जिलों में आने वाली है बारिश

जयपुर। भारत मौसम विज्ञान विभाग, मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने राज्य के विभिन्न जिलों के लिए नाउकास्ट वेदर वार्निंग जारी की है। जारी अलर्ट के अनुसार कुछ जिलों में अगले तीन घंटों के दौरान मौसम में अचानक बदलाव की संभावना है। विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट घोषित किया है। ऑरेंज अलर्ट वाले क्षेत्रों में तेज बारिश के साथ 40-60 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी चलने की संभावना जताई गई है। वहीं येलो अलर्ट वाले जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और 30-40 किमी प्रति घंटा की तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने, सुरक्षित स्थान पर रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। किसानों और खुले क्षेत्रों में कार्य करने वालों को विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन को भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है।

मौसम विभाग के अनुसार भरतपुर व धौलपुर जिलों में ओरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यहां अगले तीन घंटे में तेज बारिश व साठ किलोमीटर प्रति घंटे की रफतार से तेज हवा चलेगी। इसके अलावा बीकानेर, चूरू,सीकर, झुंझुनूं, कोटपूतली—बहरोड, अलवर, दौसा, टोंक, जयपुर, अजमेर, डीडवाना—कुचामन, नागौर, करौली, सवाईमाधोपुर में यलो अलर्ट जारी किया है।