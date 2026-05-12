RPSC SI Bharti 2021 रद्द हुई परीक्षा की नई तारीख घोषित, 16 मई से ऐसे अपडेट कर सकेंगे फॉर्म

गौरतलब है कि साल 2021 में हुई सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा बड़े स्तर पर हुए पेपर लीक और नकल के कारण विवादों में घिर गई थी। जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ था कि, कई उम्मीदवारों ने डमी कैंडिडेट बैठाकर ब्लूटूथ के जरिए या पेपर खरीदकर परीक्षा पास की थी। सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह थी कि, इस फर्जीवाड़े से पास हुए दर्जनों ट्रेनी एसआई राजस्थान पुलिस अकादमी (RPA) में ट्रेनिंग भी ले रहे थे, जिन्हें बाद में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। परीक्षा की पारदर्शिता भंग होने और युवाओं के विरोध के कारण ही राज्य सरकार और आरपीएससी ने इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द करके इसे नए सिरे से कराने का फैसला लिया है।