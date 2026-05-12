इंडिया पोस्ट GDS की तीसरी मेरिट लिस्ट जारी, यहां से डाउनलोड करें स्टेटवाइज लिस्ट की पीडीएफ

India Post GDS 3rd Merit List 2026 (Image- ChatGPT)
India Post GDS 3rd Merit List 2026: भारतीय डाक विभाग में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक (GDS) भर्ती 2026 की तीसरी मेरिट लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट indiapost.gov.in पर जारी कर दी गई है। जिन कैंडिडेट्स का नाम पहली और दूसरी लिस्ट में नहीं आ पाया था वे अब इस तीसरी मेरिट लिस्ट में अपना नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर आसानी से चेक कर सकते हैं। यह लिस्ट राज्यवार पीडीएफ फॉर्मेट में पोर्टल पर अपलोड की गई है।
आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, इस तीसरी लिस्ट में उत्तर प्रदेश से 809, बिहार से 761, राजस्थान से 160, मध्य प्रदेश से 543 और महाराष्ट्र से 1075 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है। सभी सर्किल के उम्मीदवार वेबसाइट पर जाकर अपने क्षेत्र के हिसाब से सफल कैंडिडेट्स की लिस्ट देख सकते हैं।
कैंडिडेट्स इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपने राज्य की मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं:
जिन कैंडिडेट्स का नाम तीसरी मेरिट लिस्ट में आ गया है उन्हें अब भर्ती के अगले चरण यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV) के लिए बुलाया जाएगा। इसके लिए कैंडिडेट्स को अपने डिवीजन ऑफिस में जाना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की आखिरी तारीख 26 मई, 2026 तय की गई है।
चयनित कैंडिडेट्स को नीचे दिए गए सभी जरूरी कागजात अपने साथ ले जाने होंगे:
आपको बता दें कि इंडिया पोस्ट जीडीएस भर्ती के लिए कोई भी लिखित परीक्षा आयोजित नहीं की जाती है। इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में कैंडिडेट्स का चयन केवल 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर किया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पूरी तरह सफल होने वाले कैंडिडेट्स को सीधे जॉइनिंग लेटर भेजा जाएगा जिसमें पोस्टिंग और ट्रेनिंग से जुड़ी सभी जानकारी दी जाएगी।
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