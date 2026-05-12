इंडिया पोस्ट GDS की तीसरी मेरिट लिस्ट जारी, यहां से डाउनलोड करें स्टेटवाइज लिस्ट की पीडीएफ

India Post GDS 3rd Merit List 2026: भारतीय डाक विभाग में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक (GDS) भर्ती 2026 की तीसरी मेरिट लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट indiapost.gov.in पर जारी कर दी गई है। जिन कैंडिडेट्स का नाम पहली और दूसरी लिस्ट में नहीं आ पाया था वे अब इस तीसरी मेरिट लिस्ट में अपना नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर आसानी से चेक कर सकते हैं। यह लिस्ट राज्यवार पीडीएफ फॉर्मेट में पोर्टल पर अपलोड की गई है।