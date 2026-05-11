UPSC Prelims 2026: किसी भी वक्त जारी हो सकता है एडमिट कार्ड, इस लिंक से करें डाउनलोड

पिछले सालों के ट्रेंड को देखें तो संघ लोक सेवा आयोग आमतौर पर परीक्षा की तारीख से 10 से 15 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी कर देता है। पिछले साल परीक्षा 25 मई को आयोजित की गई थी और हॉल टिकट 14 मई को जारी किए गए थे। इस साल यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 24 मई, 2026 को होने जा रही है। इस हिसाब से उम्मीद जताई जा रही है कि, आयोग किसी भी वक्त एडमिट कार्ड का लिंक एक्टिव कर सकता है। स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि, वे अपने लॉगिन डिटेल्स तैयार रखें और वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।