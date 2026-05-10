सरकारी परीक्षाओं में क्यों हो रही है ‘E ऑप्शन’ की मांग, ओएमआर शीट में कैसे रुकेगा फर्जीवाड़ा

BPSC Exams 2026: देश भर में होने वाली सरकारी और प्रतियोगी परीक्षाओं में ओएमआर शीट को लेकर अक्सर धांधली के आरोप लगते रहते हैं। ऐसे में अब लाखों स्टूडेंट्स यह मांग कर रहे हैं कि परीक्षा में एक ऐसा विकल्प होना चाहिए जिससे सवाल छोड़ने की स्थिति भी रिकॉर्ड की जा सके। स्टूडेंट्स की इसी मांग को ध्यान में रखते हुए अब बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने अपनी परीक्षाओं में 'E ऑप्शन' जोड़ने का बड़ा फैसला लिया है। इसका मतलब है कि अगर स्टूडेंट को किसी सवाल का जवाब नहीं आता है तो वह, उस सवाल को खाली छोड़ने के बजाय 'E' वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता है। बीपीएससी के इस कदम के बाद अब दूसरे राज्यों के स्टूडेंट्स भी अपनी परीक्षाओं में इस नियम को लागू करने की मांग कर रहे हैं।