Govt Jobs : मई में बंद हो रही है इन बड़ी सरकारी भर्तियों की विडों, जल्दी करें आवेदन

Govt Jobs May 2026 (Image- ChatGPT)
Govt Jobs In May 2026: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बहुत जरूरी और काम की खबर है। कई बार उम्मीदवार परीक्षा पास करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन सही जानकारी न होने की वजह से वे आवेदन करने से ही चूक जाते हैं। आज हम आपको मई महीने में खत्म हो रही पांच बड़ी और शानदार सरकारी भर्तियों के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर आप भी सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं और अभी तक इन भर्तियों के लिए फॉर्म नहीं भरा है तो, आप बिना समय बर्बाद किए तुरंत अप्लाई कर सकते हैं।
कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने विभिन्न सरकारी मंत्रालयों और विभागों में स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए 12वीं पास कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। ग्रेड सी के लिए उम्र 18 से 30 साल और ग्रेड डी के लिए 18 से 27 साल तय की गई है। उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) और स्किल टेस्ट के जरिए होगा। इस भर्ती के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 15 मई, 2026 तय की गई है।
बैंक में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (UBI) ने अप्रेंटिस के 1865 पदों पर बंपर वैकेंसी निकाली है। इस भर्ती के लिए आवेदन 29 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं और फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 19 मई, 2026 है। आवेदन करने वाले युवाओं का ग्रेजुएट होना जरूरी है और उनकी उम्र 20 से 28 साल के बीच होनी चाहिए। एक साल की ट्रेनिंग के दौरान उम्मीदवारों को 15000 से 20000 रुपये महीने का बेहतरीन स्टाइपेंड दिया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार बैंक की ऑफिशियल वेबसाइटunionbankofindia.bank.in पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर (ASO) के 929 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 21 अप्रैल से चल रही है जो 11 मई, 2026 को बंद हो जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार यूपीएसएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर समय रहते अपना फॉर्म भर सकते हैं।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) में अफसर बनने की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है। आरबीआई ने ग्रेड बी ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 साल और अधिकतम आयु 30 साल तय की गई है वहीं रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स को आयु सीमा में छूट दी जाएगी। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 20 मई, 2026 तक अपना ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं।
मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने स्वास्थ्य विभाग में अस्पताल सहायक के 1200 खाली पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 07 मई, 2026 से शुरू होने जा रही है। इच्छुक और एलिजिबल कैंडिडेट्स 20 मई, 2026 तक अप्लाई कर सकेंगे। अगर फॉर्म भरते समय कोई गलती हो जाती है तो कैंडिडेट्स 26 मई तक उसमें सुधार भी कर सकते हैं।
कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती के नियमों, परीक्षा की तारीखों या आवेदन प्रक्रिया में किसी भी लेटेस्ट अपडेट और बदलाव के लिए समय-समय पर ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहें।
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