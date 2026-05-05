Union Bank में 1865 पदों पर निकली बंपर भर्ती, स्टाइपेंड भी मिलेगा इस डायरेक्ट लिंक से कर सकेंगे अप्लाई

Union Bank Recruitment 2026: सरकारी नौकरी और खासकर बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बनाने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने ग्रेजुएट युवाओं के लिए अप्रेंटिस के पदों पर बंपर भर्ती निकाली है। इस भर्ती अभियान के तहत देश भर में कुल 1865 खाली पदों को भरा जाएगा। बैंक की नौकरी का सपना देखने वाले सभी ग्रेजुएट उम्मीदवार इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यह युवाओं के लिए बैंकिंग सेक्टर में अपने करियर की शुरुआत करने का एक बेहतरीन मौका है।