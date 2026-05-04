तमिलनाडु चुनाव में शानदार जीत दर्ज करने वाले थलपति विजय कितने पढ़े लिखे हैं?

Thalapathy Vijay Education: दक्षिण भारतीय सिनेमा के सुपरस्टार से राजनेता बने थलपति विजय ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में इतिहास रच दिया है। अपनी नई पार्टी तमिलगा वेट्री कड़गम (TVK) के साथ पहली बार चुनावी मैदान में उतरे विजय की पार्टी भारी जीत की ओर बढ़ रही है। चुनावी रुझानों और नतीजों ने यह साफ कर दिया है कि वह पूर्ण बहुमत के साथ राज्य में अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। उनका मुख्यमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। आम जनता से लेकर उनके करोड़ों प्रशंसक यह जानने के लिए काफी उत्सुक हैं कि पर्दे पर अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने वाले और अब राजनीति में छा जाने वाले विजय असल जिंदगी में कितने पढ़े लिखे हैं।