राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय ने 33 फीसदी बढ़ाया संबद्धता शुल्क

विश्वविद्यालय के अंतर्गत डिग्री कॉलेजों की एफिलेशन फीस पिछले वर्ष 1.77 लाख रुपए थी, जिसे बढ़ाकर अब 2.43 लाख रुपए कर दिया गया है। वहीं, बीएड कॉलेजों की फीस 2.86 लाख रुपए से बढ़ाकर 3.98 लाख रुपए कर दी गई है। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन का पक्ष अलग है। अधिकारियों का कहना है कि शैक्षणिक सत्र 2023–24 में 10 प्रतिशत फीस बढ़ाई गई थी। इसके बाद 2024–25 में निजी कॉलेजों द्वारा स्टे लेने के बावजूद 10 प्रतिशत वृद्धि की गई और 2025–26 में भी 10 प्रतिशत बढ़ोतरी की गई है। इस प्रकार कुल मिलाकर करीब 30 प्रतिशत वृद्धि हुई है, जिसे नियमानुसार बताया जा रहा है।