Assam Assembly Election Results 2026 LIVE: 126 सीटों पर मतगणना हुई शूरू, थोड़ी देर में आएंगे रूझान

2026-05-04 08:07:40 am

जोरहाट के डीसी का बयान

मतगणना की तैयारियों पर जोरहाट के डीसी श्री जय शिवानी ने कहा, 'हमने सभी चार विधानसभा क्षेत्रों के स्ट्रॉन्ग रूम खोल दिए हैं। उम्मीदवारों के प्रतिनिधि मौजूद थे और उनकी उपस्थिति में तथा पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में स्ट्रॉन्ग रूम खोले गए। फिलहाल सभी चारों क्षेत्रों में एजेंट मतगणना हॉल में प्रवेश कर रहे हैं। इस बार चुनाव आयोग ने क्यूआर कोड आधारित पहचान पत्र लागू किए हैं, इसलिए तीसरी सुरक्षा परत में तैनात सभी सीआरपीएफ कर्मियों को मतगणना हॉल के बाहर क्यूआर कोड स्कैन करके अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है।

निर्देशानुसार सुबह 8:00 बजे डाक मतपत्रों की गिनती शुरू होगी और आधे घंटे बाद ईवीएम की मतगणना शुरू होगी। सुरक्षा के लिए तीन स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी अनधिकृत व्यक्ति किसी संचार उपकरण या मोबाइल फोन को मतगणना हॉल में न ला सके, हालांकि उम्मीदवारों को प्रवेश की अनुमति है।'