सभी 5 राज्यों में मतगणना शुरू, जानिए किस राज्यों में बहुत के लिए चाहिए कितनी सीटें



सबसे ज्यादा चर्चा पश्चिम बंगाल की हो रही है। यहां कुल 293 सीटों के लिए दो चरणों में मतदान कराया गया। पहले चरण में 23 अप्रैल को 152 सीटों पर वोट पड़े, जबकि दूसरे चरण में 29 अप्रैल को 142 सीटों पर मतदान हुआ। इस बार रिकॉर्ड वोटिंग हुई, 92 फीसदी से ज्यादा। यह राज्य के इतिहास में अब तक का सबसे ऊंचा आंकड़ा माना जा रहा है। मुकाबला भी दिलचस्प है। एक तरफ ममता बनर्जी अपनी पार्टी टीएमसी को लगातार चौथी बार सत्ता में लाने की कोशिश में हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी पूरी ताकत से मैदान में है। खास नजर भवानीपुर सीट पर है, जहां ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी आमने-सामने हैं।