6 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

कोलकाता पुलिस का एक्शन: चुनावी नतीजों के बाद 80 लोग गिरफ्तार, बिना इजाजत जुलूस निकालने पर रोक

कोलकाता में चुनाव बाद हालात काबू में रखने के लिए पुलिस ने 80 लोगों को गिरफ्तार किया। बिना अनुमति जुलूस पर रोक। CRPF की 65 कंपनियां तैनात, अफवाह फैलाने वालों पर निगरानी जारी।

2 min read
Google source verification

कोलकाता

image

Ankit Sai

May 06, 2026

Ajay Kumar Nanda

Ajay Kumar Nanda

Bengal Violence: कोलकाता में चुनाव के बाद हालात को पूरी तरह नियंत्रण में रखने के लिए पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। शहर में अलग-अलग इलाकों से अब तक करीब 80 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस का कहना है कि ये सभी लोग माहौल बिगाड़ने और कानून व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश कर रहे थे। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि किसी भी तरह की लापरवाही या हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अफवाह फैलाने वालों पर भी लगातार नजर रखी जा रही है।

बिना इजाजत जुलूस और भीड़ पर रोक

कोलकाता पुलिस कमिश्नर अजय कुमार नंद ने स्पष्ट कहा है कि बिना अनुमति कोई भी जुलूस या भीड़ इकट्ठा करना पूरी तरह गैरकानूनी होगा। अगर कोई नियम तोड़ता है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि जश्न या किसी भी सार्वजनिक आयोजन में जेसीबी (JCB) जैसी मशीनों के इस्तेमाल पर भी पूरी रोक है। नियम तोड़ने वालों को किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा।

न्यूटाउन घटना पर कार्रवाई तेज

न्यूटाउन इलाके में हाल ही में हुई घटना को लेकर पुलिस ने जांच तेज कर दी है। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि यह मामला दो गुटों के बीच टकराव का था। पुलिस ने मौके से कुछ हथियार भी बरामद किए हैं। अधिकारियों का मानना है कि कुछ असामाजिक तत्व जानबूझकर शहर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं।

80 गिरफ्तारी, पुलिस का बड़ा दावा

पुलिस कमिश्नर ने बताया की अब तक कुल 80 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लगातार छापेमारी और निगरानी की जा रही है ताकि शहर में शांति बनी रहे। उन्होंने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा पुलिस की पहली प्राथमिकता है और इसके लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।

कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, फोर्स तैनात

कोलकाता में सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बड़े स्तर पर पुलिस बल तैनात किया गया है। शहर में सीआरपीएफ (CRPF) की 65 कंपनियां और 240 क्विक रिस्पॉन्स टीमें सक्रिय हैं। किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटने के लिए पूरी तैयारी की गई है। पुलिस लगातार संवेदनशील इलाकों पर नजर रख रही है।

चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न, लेकिन सतर्कता जारी

पुलिस का कहना है कि चुनाव प्रक्रिया कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रही है और लोगों ने बिना डर के मतदान किया। कुछ छोटी घटनाओं को छोड़कर कोई बड़ी हिंसा सामने नहीं आई। एक हत्या के मामले को लेकर पुलिस ने बताया कि इसका संबंध गैंगवार से है, न कि राजनीति से। इस केस में भी एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है।

ये भी पढ़ें

‘ममता बनर्जी का इस्तीफा न देना बिल्कुल सही’, संजय राउत ने पूर्व CJI चंद्रचूड़ के फैसले का दिया हवाला
मुंबई
Sanjay Raut on Mamata Banerjee

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

West Bengal Elections 2026

Updated on:

06 May 2026 04:31 pm

Published on:

06 May 2026 04:20 pm

Hindi News / National News / कोलकाता पुलिस का एक्शन: चुनावी नतीजों के बाद 80 लोग गिरफ्तार, बिना इजाजत जुलूस निकालने पर रोक

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

पश्चिम बंगाल में नई सरकार के शपथ ग्रहण की तारीख और जगह तय, समिक भट्टाचार्य ने दी जानकारी

Samik Bhattacharya
राष्ट्रीय

तमिलनाडु में विजय राज्यपाल से मिले, सरकार बनाने का दावा पेश किया

TVK chief Vijay meets Governor Rajendra Arlekar
राष्ट्रीय

ISRO की नई खोज: सूरज की गतिविधियों से बदल रही है सैटेलाइट की कक्षा, पुराने सैटेलाइट पृथ्वी की ओर गिर रहें

ISRO space research
राष्ट्रीय

पंजाब में धमाकाः CM ने लगाया BJP पर आरोप, DGP बोले- पाकिस्तान समर्थित तत्वों का हो सकता है हाथ

Punjab blasts
राष्ट्रीय

एस.ए. चंद्रशेखर: वह व्यक्ति जिसने विजय को बनाया, फिर अलग हो गया, अब TVK की ऐतिहासिक जीत पर गर्व से गले लगाया

SA Chandrasekhar and Vijay
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.