पंजाब में धमाकाः CM ने लगाया BJP पर आरोप, DGP बोले- पाकिस्तान समर्थित तत्वों का हो सकता है हाथ

Punjab blasts: पंजाब के अमृतसर और जालंधर में हुए कम तीव्रता के धमाकों को लेकर जहां मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भाजपा पर हमला बोला है, वहीं पुलिस ने इसके पीछे पाकिस्तान समर्थित तत्वों की साजिश होने का शक जताया है। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि ये धमाके भाजपा की चुनावी तैयारियों का हिस्सा हो सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव से पहले भाजपा लोगों में डर और भय का माहौल बनाकर राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश करती है।