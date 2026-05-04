क्या तमिलनाडु में TVK के साथ कांग्रेस करेगी गठबंधन? थलपति विजय के पिता ने दिया ऑफर

उन्होंने इस संबंध में आगे कहा कि अब समय आ गया है कि कांग्रेस अपनी खोई हुई शक्ति वापस हासिल करे। उनके मुताबिक, 'वह नहीं, बल्कि विजय खुद कांग्रेस को वह ताकत देने के लिए तैयार हैं, जिससे पार्टी अपनी पुरानी पहचान और मजबूती फिर से हासिल कर सके।' उन्होंने कांग्रेस से इस मौके का फायदा उठाने और TVK के साथ मिलकर आगे बढ़ने की अपील की।