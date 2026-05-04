बारामती उपचुनाव: सुनेत्रा पवार की 2.18 लाख वोटों से प्रचंड जीत, तोड़ दिया अजित पवार का भी रिकॉर्ड

सुनेत्रा पवार 2 लाख 18 हजार से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत चुकी हैं। यह एक नया रिकॉर्ड है। इससे पहले 2019 में अजित पवार ने बारामती में 1 लाख 65 हजार 265 वोटों से जीत दर्ज की थी। सुनेत्रा पवार ने इस रिकॉर्ड को भी बड़े अंतर से तोड़ दिया है, जिससे उनकी जीत को ऐतिहासिक माना जा रहा है।