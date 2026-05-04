बारामती और राहुरी उपचुनाव में भाजपा नीत महायुति को भारी बढ़त, शुरुआती रुझानों में बड़ी जीत के संकेत

बारामती और राहुरी दोनों ही सीटों पर महायुति की बढ़त को राज्य की राजनीति में बड़े संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। खासतौर पर बारामती, जो लंबे समय से पवार परिवार का गढ़ रही है, वहां के रुझान आने वाले समय की राजनीतिक दिशा तय कर सकते हैं। आने वाले कुछ घंटों में तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी, लेकिन शुरुआती रुझानों ने महायुति खेमे में उत्साह का माहौल बना दिया है।