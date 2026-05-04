Kerala Assembly Election Results 2026 LIVE: किसके सिर सजेगा सत्ता का ताज? हर अपडेट सबसे पहले

मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और सुबह से ही रुझानों का दौर जारी है। कई सीटों पर मुकाबला बेहद दिलचस्प होने की संभावना है, राज्य की जनता की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि आखिर केरल में अगली सरकार किसकी बनेगी। चुनाव परिणाम से जुड़े हर बड़े अपडेट, जीत-हार और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के लिए हमारे साथ लगातार बने रहें..