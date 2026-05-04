Kerala Assembly Election Results 2026 LIVE: किसके सिर सजेगा सत्ता का ताज? हर अपडेट सबसे पहले

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मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और सुबह से ही रुझानों का दौर जारी है। कई सीटों पर मुकाबला बेहद दिलचस्प होने की संभावना है, राज्य की जनता की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि आखिर केरल में अगली सरकार किसकी बनेगी। चुनाव परिणाम से जुड़े हर बड़े अपडेट, जीत-हार और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के लिए हमारे साथ लगातार बने रहें..
2026-05-04 07:57:45 am
त्रिशूर में मतगणना प्रक्रिया से पहले कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के स्ट्रांग रूम को खोला गया है।
2026-05-04 07:39:18 am
तिरुवनंतपुरम: कोवलम विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार एम. विंसेंट ने कहा, 'मुझे उम्मीद है कि मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव जीतूंगा क्योंकि मुझे जनता पर पूरा भरोसा है। मैंने पिछले 10 वर्षों से जनता के लिए काम किया है, और यह चुनाव में दिखेगा... यूडीएफ 100% जीतेगा...'
2026-05-03 07:47:35 AM
तिरुवनंतपुरम में एक स्ट्रांग रूम खोला गया। वोटों की गिनती जल्द ही शुरू होगी।
2026-05-02 06:41:03 pm
केरल में कुल 140 विधानसभा सीटें हैं। वहीं, इस बार विधानसभा चुनाव में राज्य में करीब 79.63% मतदान दर्ज किया गया।
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