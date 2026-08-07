डीपफेक के जोखिमों से लेकर बच्चों की ऑनलाइन प्राइवेसी तक सरकार सख्त, डिजिटल सुरक्षा का नया ढांचा किया तैयार

डीपीडीपी एक्ट, 2023 के तहत बच्चों के व्यक्तिगत डेटा के इस्तेमाल के लिए अभिभावकों की सहमति ज़रूरी है। बच्चों की गतिविधियों की ट्रैकिंग, व्यवहार की निगरानी और लक्षित विज्ञापन पर भी रोक है। इंडिया एआई मिशन के तहत सुरक्षित एआई के विकास पर जोर दिया जा रहा है। जागरूकता अभियान के तहत देशभर में 6,650 से ज़्यादा वर्कशॉप्स हो चुकी हैं, जिनमें 11.37 लाख से ज़्यादा लोग शामिल हुए। डिजिटल सुरक्षा के नए ढांचे के तहत सभी नए नियमों की विस्तृत जानकारी इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय की तरफ से दी गई। एआई काफी फायदेमंद है और लगभग हर सेक्टर में इसका इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन कई लोग इस तकनीक का गलत और अनुचित इस्तेमाल भी करते हैं जिसका बच्चों पर गलत असर पड़ता है। इसी वजह से सरकार ने यह फैसला लिया है।