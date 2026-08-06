PM Modi New Video: पीएम नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम पर जारी किया नया वीडियो, ‘स्वदेशी’ के बारे में देश को किया संबोधित

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो संदेश में बताया कि 7 अगस्त 1905 भारतीय इतिहास की एक अहम तारीख है। इसी दिन देश में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जनआंदोलन का रूप लिया। इस आंदोलन के तहत विदेशी सामान का बहिष्कार करने और स्वदेशी उत्पादों को अपनाने का आह्वान किया गया था। इसी ऐतिहासिक विरासत को सम्मान देने के लिए हर वर्ष 7 अगस्त को राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारत के पारंपरिक हथकरघा उद्योग, बुनकरों के योगदान और स्वदेशी की भावना को सम्मानित करने के साथ-साथ लोगों को भारतीय हस्तकरघा उत्पादों के उपयोग के लिए प्रेरित करता है।