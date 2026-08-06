RSS प्रमुख मोहन भागवत बोले, पुरानी पीढ़ी सुनती थी, Gen-Z पूछती है तार्किक सवाल, शिक्षा में सुधार पर जोर

भागवत ने कहा, अगर Gen-Z विरोध कर रही है, तो उनकी बात सुननी होगी। वे राष्ट्र-विरोधी नहीं हैं। वे हमारे ही लोग हैं, हमारी अगली पीढ़ी हैं। मुझे नहीं लगता कि Gen-Z ऐसी है। उन्होंने आगे कहा, "यदि मुझे आंख बंद करके किसी पर भरोसा करना हो, तो मैं Gen-Z पर करूंगा। मेरा मानना है कि Gen-Z और Gen Alpha हमारी मौजूदा पीढ़ी से ज्यादा ईमानदार हैं। देशभक्ति और सेवा की सच्ची अपील का उन पर गहरा असर होता है।