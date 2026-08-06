पीएम नरेंद्र मोदी और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच फोन पर हुई बातचीत, जानें दोनों नेताओं के किस मुद्दे पर की वार्ता

भारत और इजरायल के रिश्तों को 2017 में नई दिशा मिली थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल का ऐतिहासिक दौरा किया था। यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की इजरायल की पहली यात्रा थी। इसी दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया था। इसके बाद से रक्षा, कृषि, जल प्रबंधन, इनोवेशन, साइबर सुरक्षा, विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी, व्यापार और जन-संपर्क जैसे कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ा है। इन सबके अलावा कई अन्य मुद्दों पर भी बातचीत हुई।