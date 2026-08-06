Israel-Hezbollah Conflict: दक्षिणी लेबनान में इजरायल के दो सैनिकों की मौत, जून के बाद पहली सैन्य क्षति

पश्चिम एशिया में फरवरी के आखिरी सप्ताह में अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमला किया था। इसके बाद ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ने 2 मार्च को इजरायल पर रॉकेट दागे थे। हालांकि, 20 जून से इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच काफी हद तक युद्धविराम लागू है। इसके बावजूद इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान के कुछ हिस्सों पर अब भी कब्जा बनाए हुए है। इजरायली सेना समय-समय पर वहां एयरस्ट्राइक और फायरिंग करती रही है। इसी बीच गुरुवार को दो इजरायली सैनिकों की मौत और चार अन्य के घायल होने की घटना ने संकेत दिया है कि युद्धविराम के बावजूद सीमा पर हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हुए हैं और क्षेत्र में तनाव अब भी बना हुआ है।