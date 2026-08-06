Iran War: ‘समय लगेगा, पर नतीजा हमारे पक्ष में ही होगा’, ईरान को लेकर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस का बयान

वांस ने बताया कि ईरान से अभी बातचीत बीच में है। लोग जल्दी फैसला सुनना चाहते हैं लेकिन असलियत यह है कि समय लगेगा। उन्होंने कहा कि आज तेल का भाव 79 डॉलर के आसपास था। ये कीमतें जल्द नीचे आएंगी और लंबे समय तक कम रहेंगी। इससे अमेरिकी लोगों को सीधा फायदा होगा। पेट्रोल और डीजल सस्ता होने से आम परिवार की जेब पर बोझ कम पड़ेगा।