हिंद महासागर में भारत की सुरक्षा पर बड़ा भरोसा: श्रीलंका की धरती का भारत के खिलाफ नहीं होगा इस्तेमाल, राष्ट्रपति दिसानायके का आश्वासन

India-Sri Lanka Relations: भारत और श्रीलंका के बीच रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में अहम प्रगति हुई है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि विदेश सचिव विक्रम मिस्री के श्रीलंका दौरे के दौरान दोनों देशों ने सुरक्षा, विकास और द्विपक्षीय सहयोग से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की है। इस दौरान श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने एक बार फिर भरोसा दिलाया कि श्रीलंका की धरती का इस्तेमाल भारत की सुरक्षा के खिलाफ किसी भी गतिविधि के लिए नहीं होने दिया जाएगा।