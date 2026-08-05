कीव में रूस का भीषण मिसाइल हमला, 17 लोगों की मौत, यूक्रेन का एयर डिफेंस पूरी तरह नाकाम

पिछले कुछ महीनों से रूस लगातार यूक्रेन के प्रमुख शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले कर रहा है। इस समय यूक्रेन के पास पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों की गंभीर कमी है, जिसका फायदा उठाकर रूस बड़े पैमाने पर हमले कर रहा है। पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलें बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही नष्ट करने में सक्षम हैं।

यूक्रेन की वायु रक्षा (एयर डिफेंस) सेना के अनुसार, बुधवार के हमले में रूस द्वारा दागी गई 28 बैलिस्टिक मिसाइलों में से एक भी मिसाइल को रोका नहीं जा सका।