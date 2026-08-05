Russia Attack Ukraine: रूस ने यूक्रेन पर दागीं बैलिस्टिक मिसाइलें, 14 लोगों की मौत, 22 घायल

कीव के मेयर विताली क्लिचको ने आरोप लगाया कि रूस जानबूझकर नागरिकों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बना रहा है। उन्होंने कहा कि शहर के मध्य हिस्से पर हुए हमलों के बाद आशंका है कि कई लोग मलबे के नीचे फंसे हो सकते हैं। उन्होंने टेलीग्राम पर यह भी बताया कि रूस द्वारा किए गए इन हमलों में घायल चार लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। हालांकि, यूक्रेन पर किए गए इन हमलों को लेकर रूस की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।