‘ईरान से दिन भर बातचीत हुई, अब उसने समझौता नहीं किया तो जोरदार हमला करेंगे’, डोनाल्ड ट्रंप का बयान

इस बीच, ईरान ने भी चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका हमला करता है तो वह आसपास के देशों के ऊर्जा और आर्थिक ठिकानों पर हमला करेगा। अब ट्रंप एक तरफ बातचीत को अच्छा बता रहे हैं तो दूसरी तरफ सख्त धमकी दे रहे हैं। कतर जैसे मध्यस्थ देश प्रयास कर रहे हैं लेकिन ईरान इनकार कर रहा है।